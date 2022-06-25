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Война санкций ,  
0 

ЕК подготовила разрешающий России перевозку грузов в Калининград документ

ЕК подготовила документ, разрешающий России перевозку товаров в Калининградскую область
Ожидается, что документ будет опубликован на следующей неделе. В Литве напомнили о праве вето для предотвращения «серьезного политического кризиса» в стране
Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, «России в Россию» через территорию ЕС — в Калининградскую область. Об этом сообщил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — написал он в соцсетях.

По словам Ауштрявичюса, у Литвы есть право вето, которое она может применить для предотвращения «серьезного политического кризиса» в стране.

Он добавил, что отправил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности и вице-президенту ЕК Жозепу Боррелю письмо, в котором заявил, что «доверие и надежность политики ЕС неотделимы от полного осуществления санкций без исключения Калининградской области».

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Еврокомиссия Калининградская область Россия товары

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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