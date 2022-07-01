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Bloomberg узнал о включении поправок по Калининграду в новых санкциях ЕС

ЕС может включить в новый пакет санкций скорректированные правила транзита в Калининградскую область через Литву, сообщает агентство
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В новый пакет санкций ЕС могут войти скорректированные правила транзита в Калининградскую область через Литву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые европейские страны обеспокоены тем, что на Вильнюс могут оказать давление, чтобы тот разрешил перевозку грузов через свою территорию в российский регион.

По словам одного из собеседников, любой порядок применения санкций должен распространяться на все страны Евросоюза, а не только на прибалтийскую республику.

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Брюссель в пятом пакете санкций против России сделал исключение для автомобильного транзита товаров, перевозка которых не запрещена ЕС, между Калининградской областью и остальной частью России. На это обратил внимание губернатор региона Антон Алиханов. Его пресс-секретарь Дмитрий Лысков затем уточнил, что имеются в виду пояснения, согласно которым ограничения не предполагают запрета на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в Калининградскую область из России, поскольку речь в их понимании идет о перевозках из России в Россию.

После ограничения транзита со стороны Литвы Алиханов предположил, что Брюссель забыл о своих обязательствах в отношении транзита в Калининградскую область. По его словам, российская сторона рассчитывает, что либо Евросоюз поправит предыдущие варианты ограничительных мер, либо распространит оговорку в пятом пакете на предшествующие, либо разъяснит Литве порядок транзита.

Литва с 18 июня отказалась пропускать попавшие под санкции ЕС товары в Калининградскую область. В литовском МИДе сослались на соблюдение санкций Брюсселя. То, что литовская сторона руководствовалась принятыми ЕС ограничительными мерами, заявил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, исключив блокаду региона.

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По данным Минэкономразвития области, ограничения коснулись установок по сжижению газа, чугунной и стальной продукции, чистокровных лошадей, трюфелей, парфюмерии, бытовой техники дороже €750 и других товаров.

Москва выразила протест литовской стороне из-за ситуации с транзитом. В Кремле назвали действия республики «нарушением всего и вся».

Ответ России «способен перекрыть кислород» Литве, которая «предприняла вражеские действия», предупредил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «На этих шагах (исполнении санкций. — РБК), кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки», — заявил он, назвав действия Вильнюса «частью той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России».

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Теги
Елена Чернышова
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