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Война санкций ,  
0 

Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге

С 18 июня железные дороги Литвы перестанут пропускать некоторые грузы в Калининградскую область и из нее в другие регионы России. Причиной для запрета стало разъяснение обновленного регламента санкций Евросоюза
Пункт пропуска поездов &laquo;Чернышевское&raquo; на границе с Литвой
Пункт пропуска поездов «Чернышевское» на границе с Литвой (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропускать транзитные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов в Telegram.

«Нас поставили днем перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства», — сказал глава региона.

Алиханов указал, что такое решение нарушает протоколы по вступлению прибалтийских стран в ЕС, правила свободного транзита. Он заявил о «попытке удушения» Калининградской области.

«Это потребует от нас срочной постановки на линию «Усть-Луга — Балтийск» новых судов, различных балкеров. Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИД», — сообщил губернатор.

РБК направил запрос в пресс-службу Литовской железной дороги.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Он также опубликовал письмо от литовской грузовой компании LTG Cargo, которая ссылается на пояснения Европейской комиссии по действию запретов по регламенту ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года («об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине»).

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ЕС в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. Ранее был запрещен импорт изделий из стали и железа.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
При участии
Алена Прохоренко
Калининградская область Алиханов железнодорожные грузоперевозки Литва

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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