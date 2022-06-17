Литва запретила транзит некоторых грузов в Калининград по железной дороге
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с полуночи 18 июня они прекращают пропускать транзитные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов в Telegram.
«Нас поставили днем перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства», — сказал глава региона.
Алиханов указал, что такое решение нарушает протоколы по вступлению прибалтийских стран в ЕС, правила свободного транзита. Он заявил о «попытке удушения» Калининградской области.
«Это потребует от нас срочной постановки на линию «Усть-Луга — Балтийск» новых судов, различных балкеров. Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИД», — сообщил губернатор.
РБК направил запрос в пресс-службу Литовской железной дороги.
Он также опубликовал письмо от литовской грузовой компании LTG Cargo, которая ссылается на пояснения Европейской комиссии по действию запретов по регламенту ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года («об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине»).
ЕС в апреле в рамках пятого пакета санкций запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. Ранее был запрещен импорт изделий из стали и железа.