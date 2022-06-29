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Война санкций ,  
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Reuters узнал о шансах решить проблему с калининградским транзитом

Страны ЕС близки к достижению компромисса по транзиту грузов в Калининградскую область, сообщает агентство. Регион могут исключить из санкций, соглашение может быть достигнуто уже в июле
Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Поставки грузов через Литву в Калининград могут нормализоваться в течение ближайших дней, сообщили агентству Reuters два источника. По их данным, европейские чиновники близки к компромиссному решению с балтийскими государствами по этому вопросу.

Как пишет агентство, европейские чиновники обсуждают исключение Калининградской области из действующего санкционного режима, и соглашение может быть достигнуто в начале июля, если условия будут приняты Литвой.

«Путин может оказать куда большее давление, чем мы. В наших интересах найти компромисс», — сказал один из собеседников агентства.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Как пишет Reuters, для Европы оказалось сложным сохранять строгие санкции в отношении России и избегать эскалации с ней. Поэтому европейские чиновники при поддержке Германии ищут компромисс для того, чтобы решить один из многих конфликтных вопросов с Москвой, подчеркнул один из собеседников агентства.

По его словам, Литва опасается, что если перевозки по обычному маршруту в Калининградскую область не будут восстановлены, Москва может использовать военную силу для того, чтобы создать сухопутный коридор через ее территорию.

Reuters также напоминает, что в Литве расквартированы военные Германии, которые тоже могут оказаться втянутыми в конфронтацию с Россией вместе со своими союзниками по НАТО. «Самая большая экономика Европы также сильно зависит от российского газа и будет уязвима для любого сокращения поставок в случае, если калининградский вопрос обострится», — подчеркивает агентство.

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Калининградская область транзит Литва

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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