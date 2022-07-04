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Песков заявил о надежде на лучшее в ситуации с транзитом в Калиниграде

Кремль рассчитывает на лучшее, но продумывает различные сценарии при худшем развитии событий с транзитом в Калининградскую область, подчеркнул Песков
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Кремль ждет урегулирования ситуации с транзитом товаров в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития события», — подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, рассматривается ли проект ответа на запрет транзита в Калининград через Литву, который глава региона Антон Алиханов передал российскому правительству.

По словам Алиханова, вопрос с транзитом можно решить тремя способами. Первый вариант предусматривает, что по линии МИД удастся добиться изменений в санкционном пакете. Второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже.

Власти Калининграда передали кабмину проект ответа на запрет транзита
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Третий вариант решения — это ответ на запрет транзита. Проект ответных мер Алиханов передал в правительство и администрацию президента, но он добавил, что считает их введение преждевременным.

Литва c 18 июня запретила транзит грузов, на которые распространяются санкции ЕС, в Калининградскую область по железной дороге. Ограничение касается изделий из чугуна и стали, товаров для использования в авиации и космической промышленности, парфюмерии, посуды из фарфора и другой керамики и других товаров.

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В МИД России пообещали дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ, а в Кремле назвали решение Литвы «беспрецедентным» и «незаконным».

В ЕС, в свою очередь, утверждают, что «о запрете транзита, о блокаде речь не идет» и транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры ЕС, «работает нормально».

Spiegel в начале июля писал, что Еврокомиссия может разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград уже 10 июля, так как считает, что запрет способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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