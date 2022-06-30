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Война санкций ,  
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Литва заявила о скорой публикации правил транзита в Калининград

Президент Литвы Науседа: ЕК через несколько дней объявит правила транзита в Калининград
Науседа не привел деталей, но отметил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». В Кремле решение Литвы запретить транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза, назвали незаконным
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Еврокомиссия в ближайшие дни опубликует принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы, сообщил DPA президент республики Гитанас Науседа.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами», — сказал он (цитата по Tagesspiegel).

Науседа добавил, что не хотел бы спекулировать на тему возможного результата, но отметил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Как сообщили источники телеканала ARD, компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля. Ранее об этом говорил и собеседник Reuters. По словам источника агентства, перевозки между Калининградом и остальной Россией могут освободить от санкций на основании, что они не являются в полном смысле международной торговлей. Это послабление могут ввести при условии, что попадающие под санкции грузы будут использоваться исключительно в Калининградской области и не отправляться дальше морем, сообщал Reuters.

Медведев предупредил Литву о «способном перекрыть кислород» ответе России
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Дмитрий Медведев

Литва с 18 июня запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. В 66-страничный список запрещенных к провозу товаров вошли продукты из чугуна и стали, товары для использования в авиации или космической промышленности, парфюмерия, посуда из фарфора или керамики, бытовая техника стоимостью более €750, чистопородные лошади, трюфели, сигары и другие попавшие под санкции ЕС товары.

Власти Литвы заявили, что мера введена во исполнение санкций Евросоюза и никаких односторонних или дополнительных ограничений страна не вводит. В Кремле же решение Вильнюса ограничить транзит назвали незаконным и нарушением «всего и вся», а замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ответными мерами, которые будут способны «перекрыть кислород прибалтийским соседям».

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После введения запрета и критики со стороны российских властей в Евросоюзе заявили, что пересмотрят директивы о санкционных мерах. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС не намерен блокировать движение между Калининградом и другими российскими регионами, а хочет лишь предотвратить возможный обход санкций. Теперь Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов. Его основные положения были согласованы с Литвой.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Калининград транзит санкции Литва Еврокомиссия

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