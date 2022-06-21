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Война санкций ,  
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Власти опубликовали список товаров, запрещенных к провозу через Литву

Минэк Калининградской области опубликовал список запрещенных к провозу через Литву товаров
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита через территорию Литвы. Список состоит из 66 страниц.

В опубликованный на официальном сайте ведомства перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС № 833/2014, вошли разделы с указанием кода товара на 66 страницах.

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Среди прочего в список вошли: технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника стоимостью более 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро и другие санкционные товары.

Отдельно отмечается, что нефть и нефтяные продукты попадут под ограничения только с 5 декабря 2022 года. 

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Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Власти Литвы запретили транзит подсанкционных товаров между Калиниграндской областью и остальной Россией с 18 июня. В ответ глава Калининградской области Антон Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно отменить ограничения.

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МИД Литвы в ответ на претензии Москвы сообщил, что страна соблюдает санкции ЕС и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. В министерстве добавили, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.

Теги
Калининградская область Литва транзит санкции

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