Кремль назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит в Калининград
Ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, — беспрецедентный и незаконный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — подчеркнул он.
Ранее о том, что Литва уведомила Калининград о прекращении транзита через свою территорию поездов с рядом товаров, которые подпадают под санкции со стороны ЕС, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, Литовские железные дороги отказались принимать к перевозке в том числе строительные материалы, цемент, металлы и целый ряд других материалов, важных для строительства и производства. Решение вступило в силу с полуночи 18 июня.
Губернатор отметил, что это решение Вильнюса нарушает протоколы по вступлению прибалтийских стран в ЕС и правила свободного транзита.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее назвал решение Литвы «попыткой блокады», он также отметил, что оно может стать основанием для ответных «жестких» и «абсолютно законных» действий со стороны России.
С ним согласился сенатор Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. По его словам, этот шаг можно расценить «как прямую агрессию в отношении России». По его словам, если ЕС не исправит сложившуюся ситуацию, это «развяжет руки» Москве, которая сможет решать проблему «любыми избранными нами способами».
Он также напомнил, что существует соглашение между Литвой и Россией, согласно которым обе стороны договаривались признать «уникальность положения» Калининградской области и соглашались предпринимать усилия для «снятия озабоченностей» обеих сторон в связи с транзитом.