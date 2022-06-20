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Война санкций ,  
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Кремль назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит в Калининград

Решение Литвы не пропускать через свою территорию грузовые поезда, которые везут попавшие под санкции ЕС товары из России, — это нарушение «всего и вся», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, — беспрецедентный и незаконный шаг, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Литва уведомила Калининград о прекращении транзита через свою территорию поездов с рядом товаров, которые подпадают под санкции со стороны ЕС, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, Литовские железные дороги отказались принимать к перевозке в том числе строительные материалы, цемент, металлы и целый ряд других материалов, важных для строительства и производства. Решение вступило в силу с полуночи 18 июня.

Губернатор отметил, что это решение Вильнюса нарушает протоколы по вступлению прибалтийских стран в ЕС и правила свободного транзита.

Сенаторы предупредили Литву о «жестком ответе» из-за блокады Калининграда
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Андрей Клишас

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее назвал решение Литвы «попыткой блокады», он также отметил, что оно может стать основанием для ответных «жестких» и «абсолютно законных» действий со стороны России.

С ним согласился сенатор Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. По его словам, этот шаг можно расценить «как прямую агрессию в отношении России». По его словам, если ЕС не исправит сложившуюся ситуацию, это «развяжет руки» Москве, которая сможет решать проблему «любыми избранными нами способами».

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Он также напомнил, что существует соглашение между Литвой и Россией, согласно которым обе стороны договаривались признать «уникальность положения» Калининградской области и соглашались предпринимать усилия для «снятия озабоченностей» обеих сторон в связи с транзитом.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Калининградская область Литва транзит Дмитрий Песков санкции

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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