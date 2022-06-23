Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области
Литва, введя запрет на сухопутный транзит между Калининградом и остальной Россией, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, речи о блокаде Калининграда не идет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах: «Чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать движение между Калининградом и Россией, а только предотвратить обход санкций» (цитата по Il Fatto Quotidiano).
Боррель заявил, что «блокировки нет, а есть проверки по некоторым товарам, которые надо проводить осмысленно».
Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», — цитирует его Delfi.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС. Это продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента и др. Полный список товаров состоит из 66 страниц. Вильнюс не исключил, что он может расшириться. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что страна исполняет европейские санкции, вступившие в силу с 17 июня, это делается после консультаций с ЕК.
Калининградский губернатор Антон Алиханов обвинил Литву и ЕС в нарушении международных обязательств и заявил, что соседнюю страну ждут последствия. Российский МИД выразил протест и пообещал «практический», а не дипломатический ответ. В Кремле заявили, что Россия рассматривает различные варианты мер; секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил, что они окажут серьезное влияние на население Литвы.
Боррель ранее уже выступил в поддержку Литвы, подчеркнув, что страна действует по инструкциям, полученным от Еврокомиссии: «Есть ограничения на импорт и экспорт для определенных товаров. В том числе запрет на транзит через территорию ЕС. Литва не делает ничего иного, кроме применения указаний Европейской комиссии».