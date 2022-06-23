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Война санкций ,  

Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области

По словам Борреля, речи о блокировке Калининграда не идет, Брюссель хочет предотвратить обход ограничительных мер
Калининград, Россия
Калининград, Россия (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Литва, введя запрет на сухопутный транзит между Калининградом и остальной Россией, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, речи о блокаде Калининграда не идет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах: «Чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать движение между Калининградом и Россией, а только предотвратить обход санкций» (цитата по Il Fatto Quotidiano).

Боррель заявил, что «блокировки нет, а есть проверки по некоторым товарам, которые надо проводить осмысленно».

Литва назвала условие для расширения транзитных ограничений Калининграда
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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», — цитирует его Delfi.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС. Это продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента и др. Полный список товаров состоит из 66 страниц. Вильнюс не исключил, что он может расшириться. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что страна исполняет европейские санкции, вступившие в силу с 17 июня, это делается после консультаций с ЕК.

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Калининградский губернатор Антон Алиханов обвинил Литву и ЕС в нарушении международных обязательств и заявил, что соседнюю страну ждут последствия. Российский МИД выразил протест и пообещал «практический», а не дипломатический ответ. В Кремле заявили, что Россия рассматривает различные варианты мер; секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил, что они окажут серьезное влияние на население Литвы.

Боррель ранее уже выступил в поддержку Литвы, подчеркнув, что страна действует по инструкциям, полученным от Еврокомиссии: «Есть ограничения на импорт и экспорт для определенных товаров. В том числе запрет на транзит через территорию ЕС. Литва не делает ничего иного, кроме применения указаний Европейской комиссии».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Калининград Литва Жозеп Боррель Калининградская область

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Профессиональная аналитика
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