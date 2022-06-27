Литва согласовала с ЕК основные правила транзита в Калининград

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Власти Литвы согласовали с Европейской комиссией (ЕК) основные принципы транзита в Калининград, заявил советник президента Кястутис Будрис, передает портал LRT.

«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать, чтобы прояснить некоторые вещи», — сказал Будрис.

Он отметил, что Вильнюс еще в апреле консультировался с Еврокомиссией о том, как должен реализовываться четвертый пакет санкций против России. По его словам, сейчас еще ведутся обсуждения по разработке новых инструкций и уточнений о том, как этот и другие пакеты должны быть реализованы, отметив, что конкретно для Литвы никаких исключений нет.

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«В настоящее время осуществляется транзит пассажиров и грузов в/из Калининграда через территорию Литвы. Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права — мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — отметил советник литовского президента.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров (в список вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес и т.д.), объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня. В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным и «нарушением всего и вся». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что речи о «блокаде» Калининграда не идет, Литва лишь руководствовалась санкциями Евросоюза.

27 июня европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что ЕК обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из «России в Россию» — в Калининградскую область — через территорию ЕС.