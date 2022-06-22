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Война санкций ,  
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МИД пообещал «практический» ответ на запрет Литвой транзита в Калининград

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ответные меры России на ограничение Литвой калининградского транзита будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости, они уже прорабатываются на межведомственном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого идет на RuTube.

«[Ответные меры] прорабатываются в межведомственном формате», — сказала Захарова. «Мы заявили и Евросоюзу, и Литве о необходимости изменения предпринятых ими шагов», — сказала представитель МИД.

Материал дополняется

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Мария Захарова Калининград МИД

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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