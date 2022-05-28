Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине Экономика, 03:32
ТАСС узнал о применении Россией огнеметной системы «Тосочка» на Украине Политика, 03:16
Байден обвинил Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины Политика, 02:43
NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО Политика, 02:36
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 30% Общество, 02:18
Минобороны заявило о призыве «Правого сектора» к геноциду греков в ДНР Политика, 01:58
Трамп призвал разрешить американским учителям носить оружие в школах Политика, 01:57
Standard узнал об иске компании Дерипаски к австрийскому концерну Strabag Бизнес, 01:37
Полиция Дагестана опровергла данные о доставке мужчин в военкоматы Политика, 01:31
ГТС Украины попросила Германию прекратить транзит по «Северному потоку-1» Политика, 01:25
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой Политика, 01:23
В партии Порошенко заявили, что политика не выпустили с Украины Политика, 00:53
S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного Экономика, 00:53
Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе Общество, 00:43
Военная операция на Украине ,  
0 

ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине

Число голодающих людей увеличится на 18 млн человек и достигнет 218 млн из-за военных действий на Украине. Об этом сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина в интервью Corriere della sera.

По его словам, в 2021 году почти 200 млн человек оказались в состоянии ежедневного острого голода. Рост за прошлый год составил 40 млн человек, голод коснулся 53 стран.

«Эта война еще больше усугубит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 млн человек, но ясно, что многое будет зависеть и от развития конфликта», — отметил Мартина.

Орешкин заявил об угрозе мирового голода к концу 2022 года
Политика
Фото:Ulet Ifansasti / Getty Images

Он подчеркнул, что ситуация с угрозой поставок зерна стала тревожной для развивающихся стран, так как 36 из 55 государств с продовольственным кризисом покупают более 10% пшеницы у России и Украины. Помимо трудностей с транспортировкой существует и другой фактор риска — рост цен на пшеницу на 1% может привести к голоду среди 10 млн человек, объяснил представитель ФАО.

Вице-директор организации указал и на негативный эффект конфликта на цены и уровень доступности удобрений. «Если цены останутся такими высокими, а доступ к сельскому хозяйству в развивающихся странах будет становиться все более и более трудным, последствия будут очень проблематичными с резким снижением урожая», — заметил Мартина.

В Германии предупредили об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода
Политика
Фото:Ueslei Marcelino / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования

Он также рассказал и о заблокированном в украинских портах зерне. По его данным, там находится как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик говорил, что заблокировано около 4,5 млн т зерна. Госсекретарь Энтони Блинкен оценивал объемы неиспользованных зерновых на Украине в 20 млн т.

Тогда директор программы ООН Дэвид Бизли призывал Россию снять блокаду портов, чтобы экспортировать зерно и не допустить голода в мире. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предлагал смягчить санкции на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном.

Российская сторона отрицала блокировку портов. Представитель страны в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что Россия открывала коридор для перевозки зерна в Черном море, но суда с зерном не стали выходить из Одессы. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — говорил он.

В Белом доме исключили отмену санкций в обмен на вывоз зерна
Политика
Фото:Martin Moxter / Global Look Press

В то же время замглавы МИД Андрей Руденко замечал, что Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если США и ЕС снимут с нее санкции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» Запада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Москву в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

27 мая Минобороны сообщило, что открыло морские коридоры для выхода иностранных судов из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного, а также Мариуполя.

Теги
зерно голод ФАО Военная операция на Украине
Материалы по теме
В МИДе заявили, что готовы к международным переговорам о зерне с Украины
Политика
Джонсон и Эрдоган решили добиться разблокировки поставок зерна с Украины
Политика
Китай призвал создать коридор для вывоза зерна из России и с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter