Небензя пообещал экспорт 25 млн т зерна из России

Постпред Небензя: Россия может экспортировать 25 млн т зерна во второй половине года

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Россия на фоне продовольственного кризиса остается ответственным поставщиком энергоресурсов и зерновых культур, в этом году в стране прогнозируется рекордный урожай пшеницы, а потому во втором полугодии Москва может экспортировать 25 млн т зерна. Об этом заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме конфликтов и продовольственной безопасности.

«Можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн. т зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки», — рассказал дипломат.

Небензя назвал «не просто абсурдными, но и кощунственными» обвинения представителей западных стран в адрес России по угрозе продовольственного кризиса. Он поинтересовался: «Если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы?».

У Москвы есть обоснованные подозрения относительно того, куда направляется зерно с Украины, продолжил он, предположив, что оно поступает не в голодающие южные государства, а в зернохранилища стран Европы. Российский постпред допустил, что Киев таким образом оплачивает поставленное западными странами оружие. Небензя призвал представителей западных государств публично опровергнуть эти сомнения и пояснить, «как эти поставки способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности, о которой вы на словах так печетесь».

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