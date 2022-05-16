Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
По их словам, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами. Анкара выразила готовность принять участие в разминировании Черного моря и обеспечении морского судоходства, сообщает издание.
В ООН опасаются, что рост цен на зерновые и дефицит продовольствия могут дестабилизировать обстановку в бедных странах, зависящих от украинского зерна, и привести к конфликтам.
По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы.
После начала российской военной операции на Украине цены на пшеницу подскочили до рекордных значений. Агентство Bloomberg связывало скачок цен с опасениями, что военные действия на Украине приведут к дефициту этого злака на рынке. По данным агентства, боевые действия перекрыли более четверти мирового экспорта пшеницы.
В апреле российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
Евросоюз решил ограничить импорт российских удобрений. Квота на хлористыйй калий составит 837,57 тыс. т, на другие удобрения с содержанием калия — 1,57 млн т. Импорт калийных удобрений ограничен ЕС и из Белоруссии.