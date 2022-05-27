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Минобороны напомнило о двух коридорах в Черном и Азовском морях

Порт в Мариуполе
Порт в Мариуполе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Вооруженные силы России создали все условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях, представляющих собой безопасные полосы движения судов. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию Минобороны России.

Коридоры организованы для выхода иностранных судов из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного, а также Мариуполя.

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Фото:Martin Moxter / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что в шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов из 16 стран.

Об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях Минобороны объявило 25 мая. Мизинцев заверил, что это будут полосы для безопасного движения судов.

В начале мая в ООН сообщили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, которое не могут вывезти из-за российской военной операции на Украине. В ООН указывают, что в сложившейся ситуации виновата Россия, с этим согласны и некоторые западные политики. Однако в Кремле считают, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» западных стран.

Теги
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