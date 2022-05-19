Блинкен заявил, что Украины «не будет» при отказе от сопротивления России

Госсекретарь США призвал учитывать «простые факты»: по его мнению, Украина может перестать существовать, если прекратить боевые действия. Аналогичное решение России, продолжил Блинкен, остановит конфликт

Энтони Блинкен (Фото: Reuters)

Совету Безопасности ООН следует избегать призывов «ко всем сторонам» с просьбой о прекращении огня на Украине, поскольку если украинские силы прекратили бы сражаться, это грозило бы существованию страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на YouTube.

«Давайте не будем использовать дипломатические определения, чтобы запутаться среди простых фактов: решение вести эту войну принадлежит Кремлю, и только Кремлю. Если Россия завтра прекратит боевые действия, война закончится. Если Украина бы прекратила боевые действия, Украины бы больше не было», — сказал Блинкен.

Он призвал все страны ООН оказать давление на Москву, утверждая, что ее действия усугубляют продовольственный кризис на Украине. Госсекретарь уточнил, что сейчас на украинской территории остаются неиспользованными около 20 млн т зерна, тогда как украинские фермеры надевают каски и бронежилеты и продолжают собирать урожай. «Украинцы идут на многое, чтобы накормить свой народ и накормить мир», — подчеркнул Блинкен.

В конце апреля секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев заявил о риске распада Украины на несколько государств, по его мнению, к этому может привести политика западных стран. Он уверен, что проживающие на территории Украины народы объединяет только «страх перед зверствами националистических батальонов». «Американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ», — утверждал Патрушев.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Он объяснил свои действия стремлением к демилитаризации и «денацификации» соседнего государства, по его словам, официальный Киев проводил политику «геноцида» мирных жителей Донбасса.

Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также стремится помешать «безоглядному курсу» на полное глобальное доминирование США и их союзников. Россия хочет, чтобы с территории Украины «не исходили угрозы безопасности», пояснял министр. В Кремле настаивают, что спецоперация не планировалась «на пару дней», однако она движется согласно плану.

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