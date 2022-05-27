В Белом доме исключили отмену санкций в обмен на вывоз зерна

В США не обсуждают возможность отмены санкций в отношении России в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляцию вел телеканал CNBC.

«Нет. Таких [обсуждений] нет», — сказала Жан-Пьер, отметив, что сложности с вывозом украинского зерна являются «делом рук России».

Она еще подчеркнула, что санкции США и их союзников не препятствуют экспорту украинской или российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. «Кроме того, они (санкции. — РБК) не препятствуют обычным транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские или транспортные», — добавила пресс-секретарь.

В апреле Евросоюз решил ограничить импорт российских удобрений. Позднее российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября.

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопились около 4,5 млн т зерна, которое не может быть вывезено из-за боевых действий. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном. Российский МИД подтвердил переговоры по вывозу зерна.

26 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» стран Запада, а не России. По его мнению, страны Запада должны «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов и вывозу зерна».