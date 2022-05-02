В ООН заявили о блокировке 4,5 т зерна в портах Украины

В ООН сообщили о невозможности использовать около 4,5 т зерна, которые находятся в портах Украины, которая является одним из лидеров по экспорту зерна. Макрон ранее заявил о риске возникновения кризиса продовольствия в мире

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывезти, заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA) директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик, передает T-online.

«В настоящее время почти 4,5 млн т зерна застряли в украинских портах и на судах и не могут быть использованы», — сказал Фрик.

Он указал, что голод не следует использовать в качестве оружия ни в политическом, ни в экономическом отношении. Глава продовольственной программы отметил, что стоит двойная задача: продовольствие должно попасть людям как на территории Украины, так и в других странах мира, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, говорится в отчете американской Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза. В начавшемся в июле сезоне 2021-2022, на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. Лидирует Евросоюз, на него приходится 18%, у Австралии 13%, США — 11%, Индии — 5%.

При этом Украина находится в лидерах по экспорту кукурузы в мире, ее доля равняется 14% (у России — 2%). Экспорт российских и украинских поставщиков подсолнечного масла и шрота прежде составляла порядка 80%.

«Россия и Украина являются важными игроками на мировом рынке продовольствия, и почти 50 стран зависят от них в обеспечении не менее 30 процентов своих потребностей в импорте пшеницы», — сообщил в конце апреля глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй.

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В конце апреля в российском Минобороны обвинили власти Украины в поставках в Румынию продовольствия в обмен на оружие, заявив, что населению страны продукции не хватает. «Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных», — сказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, уточнив, что к тому времени уже было вывезено около 20 т продовольствия.

Французский президент Эмманюэль Макрон в конце марта предупредил о риске возникновения в мире «беспрецедентного» продовольственного кризиса из-за событий на Украине. «Эта ситуация приведет к <...> тяжелым гуманитарным ситуациям в ряде стран и, несомненно, к огромным политическим последствиям», — сказал он. Президент Франции выразил уверенность, что ситуация в этом вопросе станет еще хуже через 1-1,5 года.

Президент США Джо Байден тогда согласился с французским коллегой и сказал, что «нехватка продовольствия будет реальной». Он добавил, что страны-участницы G7 обсудили меры по увеличению производства пшеницы, чтобы уменьшить нехватку продовольствия.