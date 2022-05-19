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Глава ВПП ООН призвал Россию открыть порты Украины для вывоза зерна

Блокада украинских портов Россией препятствует вывозу зерна и повлечет за собой голод и дестабилизацию стран, ее необходимо снять, заявил директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на специальном совещании Организации Объединенных Наций (ООН) по продовольственной безопасности, передает The New York Times.

«Отказ открыть порты будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что приведет к голоду, дестабилизации стран, а также к массовой миграции по необходимости», — сказал Бизли.

Как пишет Reuters, Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть эти порты.

Постпред США при ООН подтвердила переговоры по вывозу зерна с Украины
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Фото:Павел Пахоменко / ZUMA / ТАСС

На той же встрече генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что Москве следует перестать препятствовать вывозу продовольствия из украинских портов. При этом удобрения и продукты питания из России должны быть допущены к мировым рынкам без препятствий, продолжил он. «Я в тесном контакте по этим вопросам с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, Соединенными штатами и Евросоюзом, а также рядом других ключевых стран. Я уверен, что впереди еще долгий путь», — рассказал генсек ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг обвинения в том, что причиной ухудшения ситуации с продовольствием в мире стали антироссийские санкции, подчеркнув, что Вашингтон сделал исключения в ограничительных мерах для удобрений и сельскохозяйственных товаров. Он добавил, что международные организации и власти различных стран могут вместе добиваться открытия коридоров для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины по суше и морю.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что организация ведет переговоры с представителями России и Украины о том, как можно разблокировать коридоры в Черном море, чтобы вывезти зерно с Украины.

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Российские власти настаивают, что виной этому станут международные санкции. Так, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что мир ждет «полноценный международный продовольственный кризис» и голод в отдельных странах, крупный логистический кризис, новые эпидемии и другие последствия.

С голодом столкнутся и страны Евросоюза, которых ждут «труднопреодолимые последствия», утверждает российский президент Владимир Путин. Он указал, что к этому приведет «продолжение санкционной одержимости», а с голодом уже сталкиваются беднейшие страны мира.

Его представитель Дмитрий Песков отмечал, что Москва не вводила ограничений на экспорт удобрений. «Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединенными Штатами, европейскими странами и другими», — пояснил он. Что касается блокады украинских портов, Песков пояснил, что они «сильно заминированы» и представляют опасность для судоходства, предстоит операция по их разминированию.

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