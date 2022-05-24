Фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании продовольствия как оружия

Глава Еврокомиссии объявила, что Брюссель принимает меры, чтобы зерно поступало на мировой рынок. Российские власти обвиняют в потенциальном продовольственном кризисе западные страны, которые ввели санкции против Москвы

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Markus Schreiber / AP)

Москва использует продовольствие как оружие, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. «Россия использует голод и зерно для получения влияния», — сказала она (выдержки из выступления опубликованы в ее Twitter).

«Противоядием от шантажа» фон дер Ляйен назвала глобальное сотрудничество при поставках продовольствия. По словам главы ЕК, Европа прилагает усилия, чтобы зерно попадало на мировые рынки, увеличивает собственное производство и оказывает продовольственную помощь Африке.

Опасения о глобальном дефиците продовольствия стали звучать после начала военной операции на Украине: Москва и Киев — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире (16% и 10% мирового экспорта пшеницы в сезоне 2021/22 соответственно). Кроме того, Украина — один из лидеров по экспорту кукурузы (14%).

Цены на пшеницу после начала боевых действий подскочили до рекордных значений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в усугублении продовольственного кризиса на Украине. На территории страны остаются неиспользованными около 20 млн т зерна, уточнил он. Минобороны России приостановило движение иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода.

21 мая министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об опасности «продовольственной войны» в случае сохранения проблем с поставками украинского зерна.

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О готовности помочь вывезти зерно с Украины говорили в ЕС.

Российские власти заявляют, что ответственность за кризис лежит на западных странах, которые ввели против Москвы санкции. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Россия остается ответственным поставщиком зерновых культур и с 1 августа и до конца года может предложить на экспорт 25 млн т зерна через порт в Новороссийске.

The Wall Street Journal сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. В МИД России подтвердили, что этот вопрос обсуждается.