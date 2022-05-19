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Орешкин заявил об угрозе мирового голода к концу 2022 года

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Мир столкнется с глобальным голодом уже в этом году из-за необдуманных политических решений Евросоюза и США, заявил помощник российского президента Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Главная причина глобального голода, который случится в этом году, — это необдуманные экономические действия США, Евросоюза, это денежно-кредитная политика, бюджетная политика», — сказал он.

По его словам, решения американских и европейских властей ухудшили ситуацию с поставками удобрений и продуктов питания, они «обрекают мир на глобальный голод». В результате стоимость удобрений и продуктов питания вырастет еще больше, считает Орешкин.

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Он добавил, что с середины 2020 года цена пшеницы выросла примерно на 60% из-за «простого печатания необеспеченных долларов». «А дальше ситуация начала развиваться просто неконтролируемо. Большая денежная масса привела к дефициту газа на европейском рынке, к росту цен на газ, к снижению производства удобрений, к дефициту удобрений. А это закладывает почву для более низкого урожая в последующие периоды», — объяснил помощник главы государства.

Россия, со своей стороны, приняла меры, чтобы предотвратить продовольственный кризис в стране, еще в 2021 году. «Важно было, например, избежать риска дефицита удобрений на внутреннем рынке, поэтому уже в конце прошлого года были приняты ограничения на экспорт удобрений из нашей страны. <...> Нами введены пошлины на экспорт пшеницы, подсолнечника. Все это позволяет нам чувствовать себя уверенно», — сказал он. По словам Орешкина, государство полностью обеспечивает себя зерном и большей частью продуктов.

Страны Запада и ООН обвиняют Россию в том, что она намеренно создает продовольственный кризис, в частности, за счет блокады украинских портов. В российском МИДе полагают, что основной причиной ухудшения ситуации стали антироссийские санкции. О «полноценном международном продовольственном кризисе» и голоде в некоторых государствах, а также логистическом кризисе предупреждал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин заподозрил США и ЕС в том, что они страдают «санкционной одержимостью», и предупредил о «труднопреодолимых последствиях» сохранения этого курса.

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