В Германии предупредили об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

По словам министра экономики, миру грозит «самый сильный голод со времен Второй мировой войны» из-за засухи, пандемии коронавируса и конфликта на Украине

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис, а также боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом во всем мире. Об этом в интервью Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — сказала она.

С начала конфликта на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения на порядок выросли. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).

Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире, следует из данных зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

Ранее о том, что миру может грозить продовольственный кризис, также предупреждал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с призывом вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в конце марта предупредил о риске нехватки продовольствия. Он указал, что текущая ситуация мешает посевной. «Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран», — подчеркнул он.

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В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в начале мая пообещал помощь странам, которые могут столкнуться с голодом. «Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — отмечал глава ФРГ.