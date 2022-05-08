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В Германии предупредили об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

Министр ФРГ Шульце предупредила об угрозе сильнейшего со времен Второй мировой голода
По словам министра экономики, миру грозит «самый сильный голод со времен Второй мировой войны» из-за засухи, пандемии коронавируса и конфликта на Украине
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис, а также боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом во всем мире. Об этом в интервью Bild заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — сказала она.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

С начала конфликта на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения на порядок выросли. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).

Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире, следует из данных зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%.

По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

Ранее о том, что миру может грозить продовольственный кризис, также предупреждал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он выступил с призывом вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в конце марта предупредил о риске нехватки продовольствия. Он указал, что текущая ситуация мешает посевной. «Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран», — подчеркнул он.

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В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц в начале мая пообещал помощь странам, которые могут столкнуться с голодом. «Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — отмечал глава ФРГ.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
голод Германия продовольствие Военная операция на Украине
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