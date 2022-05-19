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Война санкций ,  
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МИД ответил ООН призывом снять санкции в обмен на доступ к портам Украины

Антироссийские санкции могут вызвать продовольственный кризис, так как они мешают нормально торговать продуктами, поэтому их следует снять, ответили в МИДе главе ВПП ООН, который потребовал прекратить блокаду украинских портов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если США и ЕС снимут с нее санкции, заявил заместитель главы МИД страны Андрей Руденко, передает ТАСС.

Так он ответил на призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли к Москве открыть морские порты Украины. Он обвинил Россию в преднамеренной блокировке водных путей. По словам Бизли, если ситуация не изменится, возникнут проблемы с экспортом зерновых, и тогда в мире может начаться голод. По информации Reuters, просьба открыть порты была адресована лично российскому президенту Владимиру Путину.

Глава ВПП ООН призвал Россию открыть порты Украины для вывоза зерна
Политика
Фото:Ian Waldie / Getty Images

«Здесь нужно <...> обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами», — сказал замминистра.

С таким же призывом к России на специальном совещании ООН по продовольственной безопасности выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что мировое сообщество не должно препятствовать экспорту российских товаров, в том числе продовольствия и удобрений.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире ухудшилась не из-за санкций. Ограничения, которые ввел Вашингтон, не касаются удобрений и сельскохозяйственных товаров, пояснил он. Международным организациям и правительствам разных стран следует объединить усилия, чтобы добиться открытия коридоров для безопасного вывоза продовольствия с территории Украины по морю и наземным транспортом, считает госсекретарь.

Российские власти не раз отвечали на обвинения Запада по поводу воздействия на продовольственный рынок. Владимир Путин, в частности, предупредил страны ЕС, что они могут столкнуться с «труднопреодолимыми последствиями» из-за «продолжения санкционной одержимости». По словам российского президента, действия западных стран уже вызвали голод в беднейших государствах мира. Отменить санкции против России также призвал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Татьяна Зыкина
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