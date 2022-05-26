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Кремль обвинил Запад в блокаде поставок зерна

Там считают, что в проблемах с отправкой украинского зерна из портов виноваты страны Запада, которые предпринимали «незаконные действия». Для разблокировки поставок необходимо отменить принятые ими решения
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

К блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» стран Запада, а не России, заявил представитель президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления о том, что российская армия блокирует отправку зерна другим странам, в том числе африканским, из украинских портов.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо для возобновления поставок, Песков заявил, что страны Запада должны «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее».

Китай призвал создать коридор для вывоза зерна из России и с Украины
Политика
Ван И

В начале мая в ООН заявили, что в украинских портах скопились около 4,5 млн т зерна, которое не может быть вывезено из-за боевых действий. Директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик при этом заявил, что голод не следует использовать в качестве оружия ни в политическом, ни в экономическом отношении.

The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.

В постпредстве США при ООН подтверждали, что организация ведет переговоры с представителями России и Украины о возможных способах разблокировки коридоров в Черном море. В российском МИДе также сообщали, что обсуждают вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза зерна.

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WSJ узнала о планах США снять санкции с Минска в обмен на транзит зерна
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На этом фоне начали звучать предупреждения об угрозе продовольственного кризиса. Глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил о существовании риска «продовольственной войны» с непредвиденными последствиями, если проблемы с вывозом украинского зерна продолжатся. «Все экспертные оценки указывают, что единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно <…>», — пояснял он.

Страны G7 в свою очередь договорились о создании альянса глобальной продовольственной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко говорил, что Россия допускает возможность международных переговоров о вывозе зерна из украинских портов. При этом он отметил, что заход судов западных стран для конвоирования транспорта с зерном серьезно обострил бы ситуацию в Черном море.

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