Создатели «Спутника V» предложили Словакии раскрыть контракт с Pfizer

Создатели вакцины считают, что если Словакия опубликует договор на поставку российского препарата, то она должна поступить таким же образом и с контрактом с Pfizer

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Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отреагировали на намерение правительства Словакии опубликовать договор на поставку препарата и призвали сделать то же самое в отношении контракта на покупку американской вакцины Pfizer. Соответствующее сообщение размещено на странице вакцины в Twitter.

«Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку «Спутника V». Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что в 2020 году американский Минздрав пытался убедить бразильский власти отказаться от российской вакцины от коронавируса, о чем ведомство сообщило в отчете за прошлый год.

«Пока COVID продолжает забирать жизни в Бразилии, атташе по вопросам здравоохранения переключил внимание на Словакию?», — говорится в сообщении производителя «Спутник V» в Twitter.