Создатели «Спутника V» предложили Словакии раскрыть контракт с Pfizer
Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отреагировали на намерение правительства Словакии опубликовать договор на поставку препарата и призвали сделать то же самое в отношении контракта на покупку американской вакцины Pfizer. Соответствующее сообщение размещено на странице вакцины в Twitter.
«Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку «Спутника V». Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что в 2020 году американский Минздрав пытался убедить бразильский власти отказаться от российской вакцины от коронавируса, о чем ведомство сообщило в отчете за прошлый год.
«Пока COVID продолжает забирать жизни в Бразилии, атташе по вопросам здравоохранения переключил внимание на Словакию?», — говорится в сообщении производителя «Спутник V» в Twitter.