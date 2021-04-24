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Пандемия коронавируса ,  
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Создатели «Спутника V» предложили Словакии раскрыть контракт с Pfizer

Создатели вакцины считают, что если Словакия опубликует договор на поставку российского препарата, то она должна поступить таким же образом и с контрактом с Pfizer
Фото: Robert Barca / Getty Images
Фото: Robert Barca / Getty Images

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отреагировали на намерение правительства Словакии опубликовать договор на поставку препарата и призвали сделать то же самое в отношении контракта на покупку американской вакцины Pfizer. Соответствующее сообщение размещено на странице вакцины в Twitter.

«Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку «Спутника V». Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что в 2020 году американский Минздрав пытался убедить бразильский власти отказаться от российской вакцины от коронавируса, о чем ведомство сообщило в отчете за прошлый год.

«Пока COVID продолжает забирать жизни в Бразилии, атташе по вопросам здравоохранения переключил внимание на Словакию?», — говорится в сообщении производителя «Спутник V» в Twitter.

Экс-премьер Словакии объяснил причины доверия к «Спутнику V» в стране
Общество
Фото:Ashraf Amra / Global Look Press

В феврале один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Их провело московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Результаты показали 91,6-процентную эффективность препарата против коронавируса.

В начале марта использование российской вакцины одобрила Словакия. Она стала вторым государством Европы, которое зарегистрировало «Спутник V». При этом правительство страны выступало против одобрения препарата до того, как соответствующее решение примут европейские власти.

С такой позицией кабмина был не согласен премьер-министр страны Игор Матович. Он заявлял, что Словакция не откажется от вакцины только потому что та сделана в России. «Я не убийца», — пояснял премьер-министр на своей странице в Facebook.

Из-за позиции Матовича, правящая коалиция потребовала его отставки. 30 марта премьер-министр ушел со своего поста.

Позднее, в апреле, местные СМИ сообщили, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел исследование партии «Спутника V», которую закупило правительство, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в The Lancet.

РФПИ такое сообщение назвал фальшивкой. Фонд потребовал вернуть поставленную вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах. Российское посольство в Словакии заявило, что в стране идет кампания по дискредитации «Спутника V».

24 апреля глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский сказал, что власти страны намерены опубликовать договор на покупку российского препарата.

По данным министерства здравоохранения Словакии, за последние сутки в стране зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусом и 53 летальных исхода. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 379 476 человек, умерших — 11 458.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Евгений Науменко
Спутник V Словакия договор контракт
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