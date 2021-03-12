Экс-премьер Словакии объяснил причины доверия к «Спутнику V» в стране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Федун назвал причину появления теории заговора у болельщиков «Спартака» Спорт, 11:16 Звезда «Неудержимых» Терри Крюс выпустил собственную криптовалюту POWER Крипто, 11:10 Умер король зулусов Гудвилл Звелитини Общество, 11:09 В России четвертый день подряд выявили менее 10 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 11:08 В Великом Новгороде машина врезалась в торговый центр. Видео Общество, 11:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 марта Общество, 11:02 Как власти оценили изменение населения России после COVID. Инфографика Общество, 11:00 Генпрокуратура раскрыла схему убийства криминального авторитета Япончика Общество, 11:00 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 10:56 Экс-премьер Словакии объяснил причины доверия к «Спутнику V» в стране Общество, 10:55 Президент «Сименс» в России — об опыте цифровизации бизнес-процессов Партнерский материал, 10:55 ФСБ нашла более 70 подпольных оружейников в 28 российских регионах Общество, 10:50 YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» Политика, 10:48 Кто такой сотрудник-проводник и как он помогает в b2b-продажах Pro, 10:47
Общество ,  
0 

Экс-премьер Словакии объяснил причины доверия к «Спутнику V» в стране

Фото: Ashraf Amra / Global Look Press
Фото: Ashraf Amra / Global Look Press

Жители Словакии доверяют российской вакцине «Спутнику V» больше, чем другим вакцинам от COVID-19, поскольку в стране сильны пророссийские настроения и вера в качество российской науки. Такое мнение высказал в разговоре с «РИА Новости» бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

«Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины «Спутник V» объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки», — сказал он.

Премьер Словакии фразой «я не убийца» исключил отказ от «Спутника V»
Политика
Игорь Матович

В интервью Чарногурский пояснил, что говорит об опросе, который провело издание Plus JEDEN DEN. Респондентам предлагали ответить на вопрос, какой вакциной они бы хотели бы привиться. За «Спутник V», по словам экс-премьера, проголосовали 69%. Результаты опроса, опубликованные на сайте издания 3 марта, показывают, что привиться «Спутником V» были готовы 78% респондентов.

Минздрав Словакии разрешил использовать «Спутник V» в стране с 1 марта по 31 августа этого года, не дожидаясь одобрения препарата общеевропейским регулятором (EMA).

Премьер-министр Игорь Матович заявил, что его государство закупит в общей сложности 2 млн доз препарата. Вакцинация будет добровольной и без возрастных ограничений. Ранее в Словакии разрешили прививаться вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер

Вопрос применения «Спутника V» в Словакии спровоцировал правительственный кризис. Так, министр иностранных дел страны Иван Корчок назвал ввоз вакцины «промахом» и заявил, что «Спутник V» в последнее время стал «инструментом гибридной войны». Корчок не исключил, что подаст после этого в отставку.

Недовольство также высказали в правительственной коалиции, в частности в партии «За людей», лидером которой является Вероника Ремишова. Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи сообщил, что подаст в отставку из-за разногласий вокруг российского препарата.

В свою очередь Матович заявил, что не откажется от использования «Спутника V» только потому, что он сделан в России. По мнению премьера, спасение людей от COVID-19 приоритетнее политических разногласий. «Я не убийца», — заявил Матович.

По последним данным, в Словакии c начала пандемии выявили 331 571 заболевшего COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус вакцина Спутник V
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter