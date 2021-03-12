Экс-премьер Словакии объяснил причины доверия к «Спутнику V» в стране

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Жители Словакии доверяют российской вакцине «Спутнику V» больше, чем другим вакцинам от COVID-19, поскольку в стране сильны пророссийские настроения и вера в качество российской науки. Такое мнение высказал в разговоре с «РИА Новости» бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

«Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины «Спутник V» объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки», — сказал он.

В интервью Чарногурский пояснил, что говорит об опросе, который провело издание Plus JEDEN DEN. Респондентам предлагали ответить на вопрос, какой вакциной они бы хотели бы привиться. За «Спутник V», по словам экс-премьера, проголосовали 69%. Результаты опроса, опубликованные на сайте издания 3 марта, показывают, что привиться «Спутником V» были готовы 78% респондентов.

Минздрав Словакии разрешил использовать «Спутник V» в стране с 1 марта по 31 августа этого года, не дожидаясь одобрения препарата общеевропейским регулятором (EMA).