Премьер Словакии потребовал скорее закупить вакцину «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович выразил негодование по поводу того, что правительство страны не смогло принять решение о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Свое мнение об этом он написал в Facebook.

Премьер отметил, что правительство решило не закупать «Спутник V» до предварительной регистрации российского препарата в Евросоюзе. При этом он добавил, что оттягивание заключения договора на поставку препарата грозит тем, что вакцина уже будет распродана.

«Проблема в том, что производитель «Спутника V» не будет играть с нами в эти игры. Почему для нас должны держать в запасе 2 млн доз вакцины, которые за это время могут спасти тысячи жизней?», — написал Матович.

По его мнению, те, кто хочет подождать регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА), просто не желают, чтобы «Спутник V» был у Словакии.