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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Словакии исключил отказ от российской вакцины против COVID-19

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что республика не откажется от российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» не полетит обратно в Россию и будет спасть жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда!» — написал Матович в Facebook.

Он отметил, что «сколько было крика», когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Несмотря на то что Словакия — «неотъемлемая часть Евросоюза», она не откажется от спасения людей от COVID-19 только потому, что вакцина сделана в России, сказал глава правительства. «Я не убийца», — добавил он.

2 марта вакцину «Спутник V» доставили в город Кошице. Пока Словакия получила 200 тыс. доз и сможет привить 100 тыс. человек.

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Фото:Mohamad Torokman / Reuters

Словакия стала второй страной в ЕС, которая разрешила применение вакцины «Спутник V», не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA). С мая по июнь республика получит 2 млн доз, сообщал Матович.

Премьер в интервью пошутил, что в обмен на получение российской вакцины пообещал передать Москве «закарпатскую Украину». После этого Киев потребовал извинений. Матович извинился перед украинцами за свою шутку, назвав свое поведение неподобающим.

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Источник: JHU
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