Премьер Словакии исключил отказ от российской вакцины против COVID-19

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что республика не откажется от российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» не полетит обратно в Россию и будет спасть жизни в Словакии. И я, по правде говоря, никогда не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда!» — написал Матович в Facebook.

Он отметил, что «сколько было крика», когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Несмотря на то что Словакия — «неотъемлемая часть Евросоюза», она не откажется от спасения людей от COVID-19 только потому, что вакцина сделана в России, сказал глава правительства. «Я не убийца», — добавил он.

2 марта вакцину «Спутник V» доставили в город Кошице. Пока Словакия получила 200 тыс. доз и сможет привить 100 тыс. человек.