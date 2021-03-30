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Политика ,  
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Премьер Словакии ушел в отставку после кризиса из-за «Спутник V»

Новое правительство сформирует глава Минфина Эдуард Хегер. Отставка Матовича состоялась на фоне правительственного кризиса в связи с решением премьера о покупке российской вакцины
Игорь Матович
Игорь Матович (Фото: Filip Radwanski / Global Look Press)

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. Об этом сообщает издание Aktuality.

В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил, что для прекращения правительственного кризиса согласен уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его своему соратнику по партии Хегеру, а сам готов возглавить Минфин.

Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями
Политика
Игорь Матович

Правительственный кризис в Словакии начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В начале марта он объявил, что власти страны купят у России 2 млн доз вакцины в обход одобрения словацкого регулятора или Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Решение вызвало недовольство президента Зузаны Чапутовой и некоторых партнеров по коалиции, писал Bloomberg. Они раскритиковали премьер-министра за то, что он заключил сделку, не посоветовавшись с ними и проигнорировав внешнеполитический курс страны. В середине марта две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте, «Свобода и солидарность» и «За людей», потребовали отставки премьера.

По мнению партнеров по коалиции, перед закупкой российской вакцины необходимо дождаться одобрения препарата европейским регулятором.  Лидер партии «За людей» и вице-премьер Вероника Ремишова заявила, что не видит иного выхода из сложившегося кризиса, кроме отставки Матовича и вице-премьера Рихарда Сулика. Сам Сулик в свою очередь заявил, что «Свобода и солидарность» останется в составе правительства, только если премьер покинет пост.

Ранее в отставку ушел министр здравоохранения Марек Крайчи. «Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло», — пояснил он.

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Автор
Анастасия Батманова
Словакия вакцина
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Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями
Политика
Премьер Словакии допустил свою отставку после скандала из-за «Спутника V»
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