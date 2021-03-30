Премьер Словакии ушел в отставку после кризиса из-за «Спутник V»

Новое правительство сформирует глава Минфина Эдуард Хегер. Отставка Матовича состоялась на фоне правительственного кризиса в связи с решением премьера о покупке российской вакцины

Игорь Матович (Фото: Filip Radwanski / Global Look Press)

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича и поручила главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. Об этом сообщает издание Aktuality.

В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил, что для прекращения правительственного кризиса согласен уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его своему соратнику по партии Хегеру, а сам готов возглавить Минфин.

Правительственный кризис в Словакии начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В начале марта он объявил, что власти страны купят у России 2 млн доз вакцины в обход одобрения словацкого регулятора или Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Решение вызвало недовольство президента Зузаны Чапутовой и некоторых партнеров по коалиции, писал Bloomberg. Они раскритиковали премьер-министра за то, что он заключил сделку, не посоветовавшись с ними и проигнорировав внешнеполитический курс страны. В середине марта две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте, «Свобода и солидарность» и «За людей», потребовали отставки премьера.