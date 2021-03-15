Половина правящей коалиции выступила за отставку премьера Словакии

Кризис в правительстве начался после решения Игора Матовича закупить российскую вакцину «Спутник V» до ее регистрации в ЕС. Его партнеры по коалиции выступили против. Премьер объяснил свое решение фразой «я не убийца»

Игор Матович (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте Словакии, потребовали отставки премьер-министра страны Игора Матовича, который разрешил поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

14 марта после многочасовых переговоров лидер партии «За людей» и вице-премьер Вероника Ремишова заявила, что не видит иного выхода из сложившегося кризиса, кроме отставки Матовича и вице-премьера Рихарда Сулика.

«Я сделала все возможное, чтобы спасти функционирование действующей коалиции. К сожалению, переговоры не принесли результата. Конфликт между Игором Матовичем и Рихардом Суликом на фоне продолжающегося в Словакии кризиса я считаю безответственным», — написала она в Facebook.

По мнению Ремишовой, из ситуации есть два выхода. Первый — объявить досрочные парламентские выборы. Однако вице-премьер отметила, что в кризисный период новые выборы ввергнут страну в хаос. Вторым вариантом Ремишова назвала немедленную отставку Матовича и Сулика.

«Оба совершили большие ошибки, будь то меры в борьбе с пандемией или взаимные атаки. Но сейчас они совершают самую большую ошибку в своей жизни, разрушая собственное правительство, за что заплатит вся Словакия», — подытожила политик.