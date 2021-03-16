В России указали на попытки давления США на Бразилию из-за вакцины

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в официальном Twitter-аккаунте препарата обратили внимание на доклад властей США, в котором говорится, что американские чиновники пытались отговорить Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19.

«Министерство здравоохранения США подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу «Спутник V». Мы считаем, что страны должны работать вместе, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на дискредитацию вакцин, неэтичны и стоят жизней», — сообщается в Twitter российской вакцины.

В докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года (.pdf) говорится, что в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов, американские власти, в частности, пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

«Управление по международным делам [Минздрава] координировало свои действия с другими правительственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи [с государствами Латинской Америки] и предоставить техническую и гуманитарную помощь, чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств», — отмечается в отчете.

Материал дополняется