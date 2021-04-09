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В посольстве заявили о кампании по дискредитации «Спутника V» в Словакии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители Словакии остались без возможности получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за целенаправленной политически мотивированной кампании по дискредитации препарата в стране. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы посольства России в Словакии Владислав Куликов.

«Выражаем сожаление в связи с тем, что в результате целенаправленной политически мотивированной кампании по дискредитации «Спутника V» словацкие граждане, в отличие от граждан десятков других стран, оказываются лишенными возможности получить эту эффективную вакцину», — заявил он.

Премьер Словакии ушел в отставку после кризиса из-за «Спутник V»
Политика
Игорь Матович


Словакия стала второй страной Евросоюза после Венгрии, одобрившей применение российской вакцины.

После заключения контракта на поставки 2 млн доз препарата в стране возник правительственный кризис. За закупку российской вакцины выступал премьер-министр Словакии Игорь Матович, в то время как президент Зузана Чапутова и партнеры по правящей коалиции считали необходимым дождаться решения регулятора ЕС. В конце марта правительство Матовича ушло в отставку.

В апреле газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал первую партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В РФПИ назвали эти сообщения фейком, добавив, что не исключают появления новых фейковых новостей и провокаций со стороны противников российской вакцины в Словакии.Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил власти Словакии вернуть отправленную партию вакцины «Спутник V» из-за многократных нарушений контракта. Фонд заявил, что в нарушение контракта, Словакия протестировала «Спутник V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС.

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