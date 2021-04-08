РФПИ потребовал от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть вакцину от коронавируса, чтобы ее можно было использовать в других странах. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«РФПИ потребовал от правительства Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования, и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», — говорится в сообщении.

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