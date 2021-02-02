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Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний «Спутника V»

Предварительные результаты третьей фазы испытаний показали, что эффективность вакцины «Спутник V» превысила 91% при минимальных побочных эффектах. Результаты исследования опубликовал журнал Lancet
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», которая выпускается под торговой маркой «Спутник V». Об этом говорится в сообщении РФПИ. 

Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье.

Промежуточный анализ данных 3-й фазы испытаний вакцины показал, что введение двух доз вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает 91,6-процентную эффективность против COVID-19. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо, что эквивалентно эффективности 91,6%.

Вакцинация «Гам-КОВИД-Вак» не привела с серьезным осложнениям и побочным эффектам, в большинстве случаев их проявления были легкими, включая гриппоподобные симптомы, боль в месте инъекции и слабость или снижение жизненного тонуса на короткое время.

РФПИ сообщил о возможности поставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Испытания вакцины на 2 тыс. участников старше 60 лет показало, что она столь же эффективна и столь же хорошо переносится и в этой возрастной группе. Испытания вакцины продолжаются, чтобы в общей сложности охватить 40 тыс. участников.

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Авторы исследования отмечают, что поскольку случаи COVID-19 были обнаружены только тогда, когда участники самостоятельно сообщали о симптомах (с последующим ПЦР-тестом), анализ эффективности включает только симптоматические случаи COVID-19, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять эффективность вакцины при бессимптомном COVID-19 и передаче инфекции. Кроме того, сейчас трудно оценить реальную продолжительность защиты, которую дает вакцина. Эти исследования должны быть продолжены.

Серьезные побочные явления были зарегистрированы у 68 участников испытаний, в том числе 45 — у участников в группе вакцины и 23 в группе плацебо. Ни одно из серьезных нежелательных явлений не считалось связанным с вакцинацией, говорится в исследовании.

Среди участников было зарегистрировано четыре случая смерти (три в группе вакцины и один в группе плацебо). В группе вакцин одна смерть была связана с переломом, у двоих были сопутствующие заболевания, на фоне которых развились симптомы COVID-19. Это случилось через 4-5 дней после введения первой дозы вакцины. Исходя из инкубационного периода заболевания, оба участника считались уже инфицированными до включения в исследование, несмотря на отрицательный ПЦР-тест. В группе плацебо смерть была связана с инсультом. Ни одна из смертей не была связана с вакцинацией.

Боливия получила первую партию вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Marcos Brindicci / Getty Images

Через 21 день после введения первой дозы ни у одного из участников исследований в группе, получившей вакцину, не были зарегистрированы случаи умеренного или тяжелого течения COVID-19. В группе плацебо таких случаев было 20. В итоге авторы исследования зафиксировали, что через 21 день после первого укола вакцина показала 100% эффективность против тяжелого течения COVID-19.

Даже при введении только первой дозы вакцины через 15-21 день ее эффективность против умеренного или тяжелого течения COVID-19 составила 73,6%.

Результаты исследования прокомментировали профессор Ян Джонс из Университета Рединга и профессор Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которые не принимали участия в исследовании. «Разработку вакцины Sputnik V многие критиковали за поспешность и отсутствие прозрачности. Но результат, о котором сообщает журнал — ясен, научный принцип вакцинации продемонстрирован, а это означает, что теперь еще одна вакцина может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19», — написали они.

Авторы
Егор Губернаторов, Владислав Гордеев
вакцина «Спутник» испытания
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