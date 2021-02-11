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МИД обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Западные страны совершают провокации, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга. Запись с мероприятия размещена на странице МИДа в Facebook.

«Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация с целью. И цель эта иллюзорна: она сконцентрирована на внутриполитической ситуации в стране и попытке ее дестабилизировать, раскачать», — сказала Захарова. По ее словам, эти попытки обречены на провал.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее, 11 февраля, комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович потребовала от российского министра внутренних дел Владимира Колокольцева прекратить задерживать мирных демонстрантов на акциях протеста. Еврокомиссар назвала прошедшие акции мирными, несмотря на то что они не были согласованы с властями. По ее словам, это «налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний».

Миятович также сказала, что правоохранители должны были быть толерантнее и сдержаннее к протестующим. По ее словам, задержания на всех трех несанкционированных акциях (23 и 31 января, а также 2 февраля) имели произвольный характер, а к митингующим применяли насилие.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Захарова накануне говорила, что Россия предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в стране из-за рубежа. НАТО и ЕС «в открытую вмешиваются» в дела России, отмечала она.

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Несанкционированные митинги в Москве начались 23 января, после того как прилетевший из Германии оппозиционер Алексей Навальный был отправлен под арест в рамках дела «Ив Роше». 23 января несогласованные акции протеста прошли в ряде городов России. В Москве они сопровождались столкновениями с сотрудниками ОМОНа, а в Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление силовиков на Невском проспекте. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране было задержано более 4 тыс. человек.

Повторные акции прошли 31 января. Тогда правозащитники сообщали о 5 тыс. задержанных.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, отправив оппозиционера в колонию общего режима на два года и восемь месяцев, зачтя время пребывания под домашним арестом в 2014 году. В тот же день акции протеста возобновились. В разных городах России, преимущественно в Москве и Петербурге, были задержаны 1,4 тыс. человек.

Задержания на акциях осудил ряд западных стран и организаций. Обеспокоенность выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив непропорциональное применение силы со стороны правоохранителей. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали освободить задержанных.

В Кремле заявления западных стран назвали ультимативными и неприемлемыми.

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