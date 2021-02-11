МИД обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

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Западные страны совершают провокации, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга. Запись с мероприятия размещена на странице МИДа в Facebook.

«Очевидно, что осуществляется масштабная антироссийская провокация с целью. И цель эта иллюзорна: она сконцентрирована на внутриполитической ситуации в стране и попытке ее дестабилизировать, раскачать», — сказала Захарова. По ее словам, эти попытки обречены на провал.

Ранее, 11 февраля, комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович потребовала от российского министра внутренних дел Владимира Колокольцева прекратить задерживать мирных демонстрантов на акциях протеста. Еврокомиссар назвала прошедшие акции мирными, несмотря на то что они не были согласованы с властями. По ее словам, это «налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний».

Миятович также сказала, что правоохранители должны были быть толерантнее и сдержаннее к протестующим. По ее словам, задержания на всех трех несанкционированных акциях (23 и 31 января, а также 2 февраля) имели произвольный характер, а к митингующим применяли насилие.