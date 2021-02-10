В МИДе назвали сроки закрытия генконсульства США во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к весне. Об этом рассказал представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, его интервью опубликовано на официальном сайте правительства Приморского края.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — уточнил он.

Броварец выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрит решение. По словам представителя российского МИДа, подобные действия идут вразрез с общими тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа в декабре 2020-го уведомила конгресс о намерении закрыть два оставшихся американских генконсульства в России. Консульство в Екатеринбурге планировалось ликвидировать навсегда, работу другого приостановить.