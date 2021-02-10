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В МИДе назвали сроки закрытия генконсульства США во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к весне. Об этом рассказал представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, его интервью опубликовано на официальном сайте правительства Приморского края.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — уточнил он.

Администрация Трампа решила закрыть два консульства в России
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Броварец выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрит решение. По словам представителя российского МИДа, подобные действия идут вразрез с общими тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа в декабре 2020-го уведомила конгресс о намерении закрыть два оставшихся американских генконсульства в России. Консульство в Екатеринбурге планировалось ликвидировать навсегда, работу другого приостановить.

AP со ссылкой на копию уведомления отмечало, что таким образом власти США отвечают на решение российских властей от 2017 года ограничить число американских дипломатов, которым разрешено работать в России. Представитель Госдепартамента позже заявил, что решение было принято «для оптимизации работы миссии США в РФ» и из соображений безопасности. Вашингтон не планировал каких-либо действий, связанных с российскими генконсульствами в США.

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Сейчас у США в России открыты посольство в Москве и два консульства — во Владивостоке и Екатеринбурге. Со стороны России в США работают посольство в Вашингтоне, генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке.

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