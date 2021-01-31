Правозащитники сообщили о 5 тыс. задержанных на акциях 31 января

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержан 5021 человек, из них — более 1,6 тыс. в Москве и более 1,1 тыс. в Петербурге

Фото: Владислав Шатило / РБК

По всей России на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального задержали более 5 тыс. человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо». По состоянию на 22:35 мск показатель достиг 5021 — это рекорд для страны за последние годы.

Больше всего задержаний пришлось на Москву (1608 человека) и Санкт-Петербург (1122). В Красноярске задержаны 194 человека, в Нижнем Новгороде — 182. По данным правозащитников, более ста задержаний зафиксировано в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.

МВД пока не называло общее число задержанных по стране, но об этом сообщали отдельные управления ведомства в регионах. Например, полиция в Хабаровске отчиталась о 13 задержанных.

На предыдущей акции, которая прошла в российских городах 23 января, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в столице. О том, что число задержанных превысило 4 тыс. правозащитники объявили через несколько дней после акции, власти официальных данных не представили.