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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о 5 тыс. задержанных на акциях 31 января

По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержан 5021 человек, из них — более 1,6 тыс. в Москве и более 1,1 тыс. в Петербурге
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

По всей России на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального задержали более 5 тыс. человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо». По состоянию на 22:35 мск показатель достиг 5021 — это рекорд для страны за последние годы.

Больше всего задержаний пришлось на Москву (1608 человека) и Санкт-Петербург (1122). В Красноярске задержаны 194 человека, в Нижнем Новгороде — 182. По данным правозащитников, более ста задержаний зафиксировано в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

МВД пока не называло общее число задержанных по стране, но об этом сообщали отдельные управления ведомства в регионах. Например, полиция в Хабаровске отчиталась о 13 задержанных.

На предыдущей акции, которая прошла в российских городах 23 января, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. в столице. О том, что число задержанных превысило 4 тыс. правозащитники объявили через несколько дней после акции, власти официальных данных не представили.

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Перед воскресной акцией в Москве перекрыли центральные улицы и закрыли несколько станций метро на вход и выход. Протестующие собирались у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская», прошли к площади трех вокзалов, а затем до СИЗО «Матросская Тишина», где начались массовые задержания. После разгона участников у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов, где акция и завершалась.

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Среди тех, кого задержали в столице, оказались жена Алексея Навального Юлия (на нее составили протокол и отпустили под обязательство о явке), политики Илья Яшин и Андрей Пивоваров, и журналисты. По словам адвоката Сергея Бадамшина, по итогам акции было заведено уголовное дело  по 267 ст. УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге завели два дела о применении насилия против представителя власти. В городе перекрывали вход на Дворцовую площадь и Невский проспект с примыкающих улиц.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

Автор
Наталия Анисимова
задержания несанкционированная акция правозащитники
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