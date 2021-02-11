Комиссар Совета Европы попросила МВД прекратить задержания протестующих

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Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с требованием прекратить задержания мирных демонстрантов на протестных акциях. Официальное письмо Миятович опубликовано на сайте Совета Европы. РБК направил запрос в МВД России.

«Несмотря на то что проведение этих крупномасштабных акций протеста было не согласовано с российскими властями, они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний», — говорится в письме.

Миятович подчеркнула, что органы правопорядка обязаны были проявлять толерантность и сдержанность к протестующим, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений.

По словам комиссара, наложенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения не соответствуют международным стандартам в области прав человека. Кроме того, она подчеркнула, что задержания на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля имели произвольный характер. Также Миятович отметила, что митингующие подвергались насилию.