Комиссар Совета Европы попросила МВД прекратить задержания протестующих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Врачи оценили целесообразность отмены масочного режима в регионах Общество, 15:38 Лукашенко назвал главное условие своего ухода Политика, 15:32 «Дом.РФ» оставит треть сотрудников на удаленке навсегда Бизнес, 15:24 Как сдавать квартиру посуточно и сколько можно заработать. Инструкция Недвижимость, 15:22 Двоих индийцев и их гида оштрафовали за фальшивое покорение Эвереста Общество, 15:20 Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 15:19 Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open Спорт, 15:19 На стадионе «Спартака» начали менять вывеску с названием Спорт, 15:12 Комиссар Совета Европы попросила МВД прекратить задержания протестующих Политика, 15:11 Всебелорусское народное собрание. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:06 Предстоит работать с командой разработки на аутсорсе: настраиваем процесс Pro, 15:06 Кремль отреагировал на манифест режиссера Богомолова об «этическом рейхе» Общество, 15:01 Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции Белоруссии Политика, 15:00 Киевский суд постановил переименовать проспект Бандеры в Московский Политика, 14:54
Дело Навального ,  
0 

Комиссар Совета Европы попросила МВД прекратить задержания протестующих

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с требованием прекратить задержания мирных демонстрантов на протестных акциях. Официальное письмо Миятович опубликовано на сайте Совета Европы. РБК направил запрос в МВД России.

«Несмотря на то что проведение этих крупномасштабных акций протеста было не согласовано с российскими властями, они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний», — говорится в письме.

Миятович подчеркнула, что органы правопорядка обязаны были проявлять толерантность и сдержанность к протестующим, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам комиссара, наложенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения не соответствуют международным стандартам в области прав человека. Кроме того, она подчеркнула, что задержания на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля имели произвольный характер. Также Миятович отметила, что митингующие подвергались насилию.

«Я бы хотела получить разъяснение относительно причин задержания журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги, поскольку такая практика представляет собой серьезные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ», — добавила она.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Несанкционированные протестные акции прошли по всей России в связи с задержанием оппозиционера Алексея Навального 17 января. В этот день он вернулся в Россию после прохождения лечения в берлинской клинике «Шарите».

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», только 23 января в стране было задержано более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. 31 января и 2 февраля силовики задержали в столице более 1,5 тыс. человек. По данным МВД, против участников несанкционированных акций было возбуждено 90 уголовных дел.

протесты задержания новости
Материалы по теме
МВД назвало число уголовных дел из-за митингов в поддержку Навального
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter