Комиссар Совета Европы попросила МВД прекратить задержания протестующих
«Несмотря на то что проведение этих крупномасштабных акций протеста было не согласовано с российскими властями, они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний», — говорится в письме.
Миятович подчеркнула, что органы правопорядка обязаны были проявлять толерантность и сдержанность к протестующим, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений.
По словам комиссара, наложенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения не соответствуют международным стандартам в области прав человека. Кроме того, она подчеркнула, что задержания на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля имели произвольный характер. Также Миятович отметила, что митингующие подвергались насилию.