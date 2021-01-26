Главы МИД стран G7 осудили задержания участников акций протеста в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министры иностранных дел «Большой семерки» (входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности осуждают арест оппозиционера Алексея Навального в России.

«Мы также глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов и призываем Россию соблюдать свои национальные и международные обязательства и освободить произвольно задержанных 23 января», — говорится в совместном заявлении.

Главы министерств иностранных дел стран G7 назвали недопустимым нарушение права граждан на выражение своего мнения. По их мнению, сложившаяся ситуация показывает негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимого голоса в России.

Министры добавили, что будут внимательно следить за реакцией России на международные призывы к освобождению Навального и протестующих.