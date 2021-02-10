МИД пообещал передать Западу данные о поддержке протестов из-за рубежа

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Россия предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в стране из-за рубежа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, ее слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Мы переведем все это на [иностранные] языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали», — обещала она.

По ее словам, НАТО и ЕС «в открытую вмешиваются» в дела России. В частности, западные страны «целенаправленно продвигали контент с подстрекательством к акциям» через интернет и распространяли «фейки», отметила дипломат. Запад занимался открытым подстрекательством россиян к противоправным действиям путем обмана и распространения дезинформации, заявила представитель внешнеполитического ведомства.

«Тиражировались фрагменты видео с «жесткой», как они говорили, реакцией правоохранителей, при этом оставались за кадром те материалы, которые говорили о провокациях, которые осуществлялись в адрес наших правоохранителей. Все это такое агитационное творчество соцсети выводили в топы своих поисковых систем», — утверждает Захарова.