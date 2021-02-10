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Дело Навального ,  
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МИД пообещал передать Западу данные о поддержке протестов из-за рубежа

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия предоставит международным организациям информацию о поддержке протестных акций в стране из-за рубежа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, ее слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Мы переведем все это на [иностранные] языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали», — обещала она.

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По ее словам, НАТО и ЕС «в открытую вмешиваются» в дела России. В частности, западные страны «целенаправленно продвигали контент с подстрекательством к акциям» через интернет и распространяли «фейки», отметила дипломат. Запад занимался открытым подстрекательством россиян к противоправным действиям путем обмана и распространения дезинформации, заявила представитель внешнеполитического ведомства.

«Тиражировались фрагменты видео с «жесткой», как они говорили, реакцией правоохранителей, при этом оставались за кадром те материалы, которые говорили о провокациях, которые осуществлялись в адрес наших правоохранителей. Все это такое агитационное творчество соцсети выводили в топы своих поисковых систем», — утверждает Захарова.

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23 и 31 января, а также 2 февраля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии, где он находился на лечении после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила политика в том, что он не отмечался в инспекции и тем самым нарушил условия испытательного срока. ФСИН потребовала заменить ему условный срок на реальный. 2 февраля суд удовлетворил это требование и постановил отправить Навального в колонию на два года и восемь месяцев.

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По данным «ОВД-Инфо», на трех акциях были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел.

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