Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж

В Москве проходит новая несанкционированная акция оппозиции в поддержку Алексея Навального. Задержаны более 500 человек. Власти Москвы сообщили, что в акции приняли участие около 2 тыс. человек, а 600 — «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города». В городе закрыты несколько станций метро и перекрыта часть улиц в центре. Что происходит в Москве — в фоторепортаже РБК

Еще с утра были закрыты несколько центральных станций метро и часть улиц На фото — станция метро «Чистые пруды», ее закрывать не стали Изначально протестующие намеревались собраться на Лубянской площади, однако власти и силовики перекрыли центральные улицы в городе. Протестующие в итоге собрались у станции метро «Сухаревская», там произошли первые задержания участников акции. Позже участники акции собрались на Комсомольской площади, там произошли стычки с силовиками От площади трех вокзалов люди отправились в сторону СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный У «Матросской тишины» также часть протестующих задержали. Оттуда они направились в сторону станции метро «Красносельская»