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Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж

В Москве проходит новая несанкционированная акция оппозиции в поддержку Алексея Навального. Задержаны более 500 человек. Власти Москвы сообщили, что в акции приняли участие около 2 тыс. человек, а 600 — «предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города». В городе закрыты несколько станций метро и перекрыта часть улиц в центре. Что происходит в Москве — в фоторепортаже РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Еще с утра были закрыты несколько центральных станций метро и часть улиц

На фото — станция метро «Чистые пруды», ее закрывать не стали

Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Изначально протестующие намеревались собраться на Лубянской площади, однако власти и силовики перекрыли центральные улицы в городе.
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Протестующие в итоге собрались у станции метро «Сухаревская», там произошли первые задержания участников акции.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото:Федор Нестеров для РБК
Фото: Федор Нестеров для РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Позже участники акции собрались на Комсомольской площади, там произошли стычки с силовиками
Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото:Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
От площади трех вокзалов люди отправились в сторону СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
У «Матросской тишины» также часть протестующих задержали. Оттуда они направились в сторону станции метро «Красносельская»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
мультимедиа протест Москва Алексей Навальный
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