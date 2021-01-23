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Боррель осудил задержания на акциях в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в России, где прошли несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

Боррель выразил сожаление в связи с массовыми задержаниями, «непропорциональным применением силы», отключением интернета и сотовой связи.

«В понедельник обсудим дальнейшие шаги с министрами иностранных дел ЕС», — написал он в Twitter.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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23 января жители ряда крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, вышли на улицы в поддержку оппозиционера, арестованного после возвращения из Германии. По данным «ОВД-Инфо» на 20:00 мск, на акциях задержан 2131человек, в том числе 795 в Москве.

Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

В Москве протестующие собрались на Пушкинской площади, оттуда их вытеснил ОМОН. Часть отправилась на Страстной бульвар, где произошли стычки с силовиками. Столкновения фиксировались и на Цветном бульваре, куда направилась часть протестующих. Следователи уже начали проверки по факту применения насилия в отношении силовиков.

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