Боррель осудил задержания на акциях в России

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в России, где прошли несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

Боррель выразил сожаление в связи с массовыми задержаниями, «непропорциональным применением силы», отключением интернета и сотовой связи.

«В понедельник обсудим дальнейшие шаги с министрами иностранных дел ЕС», — написал он в Twitter.

23 января жители ряда крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, вышли на улицы в поддержку оппозиционера, арестованного после возвращения из Германии. По данным «ОВД-Инфо» на 20:00 мск, на акциях задержан 2131человек, в том числе 795 в Москве.