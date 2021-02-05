Песков увидел «нотки ультимативности» в требованиях США по Навальному

Он назвал подобную риторику агрессивной и неконструктивной и отметил, что Россия не приемлет никаких ультиматумов. Ранее Байден пообещал привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия не приемлет любую ультимативность в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлениях Вашингтона про «наказание» для России и требование освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности неприемлемы для нас», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль рассчитывает на политическую волю американцев и возможность сохранения общения на выгодных условиях. «Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разности подхода у нас остается база для взаимодействий», — добавил пресс-секретарь президента.

Накануне, выступая в Госдепартаменте, Байден призвал немедленно освободить Навального и заявил, что власти США не будут колебаться перед тем, чтобы усилить издержки для России и защитить свои интересы.