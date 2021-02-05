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Дело Навального ,  
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Песков увидел «нотки ультимативности» в требованиях США по Навальному

Он назвал подобную риторику агрессивной и неконструктивной и отметил, что Россия не приемлет никаких ультиматумов. Ранее Байден пообещал привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия не приемлет любую ультимативность в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлениях Вашингтона про «наказание» для России и требование освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности неприемлемы для нас», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Кремль рассчитывает на политическую волю американцев и возможность сохранения общения на выгодных условиях. «Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разности подхода у нас остается база для взаимодействий», — добавил пресс-секретарь президента.

В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение»
Политика
Джейк Салливан

Накануне, выступая в Госдепартаменте, Байден призвал немедленно освободить Навального и заявил, что власти США не будут колебаться перед тем, чтобы усилить издержки для России и защитить свои интересы.

2 февраля Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Таким образом суд удовлетворил требования ФСИН, обвинившей оппозиционера в систематическом нарушении условий испытательного срока, который заканчивался 30 декабря. Навальный называл дело против него сфабрикованным и заявлял, что «государство с упорством маньяка» пытается его осудить.

После решения суда прошли несогласованные акции в поддержку политика, на них, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 1,4 тыс. человек. До этого митинги в поддержку Навального проходили 23 и 31 января. Они закончились задержанием 4,5 и 5 тыс. человек по всей стране соответственно.

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Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан презентовал новую стратегию выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, США будут это делать с позиции силы. «Мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает», — сказал советник Байдена.

Под вредоносными действиями Салливан имел в виду «подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многие другие действия». Он выразил уверенность, что действия Вашингтона возымеют эффект и повлияют на поведение России в будущем.

Байден призвал немедленно освободить Навального
Политика
Джо Байден

При этом в Белом доме не исключили сотрудничество с Кремлем по представляющим взаимный интерес вопросам. В качестве примера такого сотрудничества Салливан привел недавнее продление договора СНВ-3.

В начале января, еще до назначения на пост советника по нацбезопасности, в интервью CNN Салливан заявлял, что администрация Байдена намерена быстро продлить договор СНВ-3, но при этом заставит Россию «заплатить» за крупнейший взлом сетей американских правительственных ведомств.

Он отмечал, что, несмотря на отсутствие официального обвинения в адрес Москвы, Вашингтон считает, что за кибератакой, скорее всего, стоит Россия. «Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите», — пообещал Салливан.

Авторы
Михаил Котляр, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Россия США Джо Байден Леонид Волков
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