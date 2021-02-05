Песков увидел «нотки ультимативности» в требованиях США по Навальному

2 февраля Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Таким образом суд удовлетворил требования ФСИН, обвинившей оппозиционера в систематическом нарушении условий испытательного срока, который заканчивался 30 декабря. Навальный называл дело против него сфабрикованным и заявлял, что «государство с упорством маньяка» пытается его осудить.
После решения суда прошли несогласованные акции в поддержку политика, на них, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 1,4 тыс. человек. До этого митинги в поддержку Навального проходили 23 и 31 января. Они закончились задержанием 4,5 и 5 тыс. человек по всей стране соответственно.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан презентовал новую стратегию выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, США будут это делать с позиции силы. «Мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает», — сказал советник Байдена.
Под вредоносными действиями Салливан имел в виду «подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многие другие действия». Он выразил уверенность, что действия Вашингтона возымеют эффект и повлияют на поведение России в будущем.
При этом в Белом доме не исключили сотрудничество с Кремлем по представляющим взаимный интерес вопросам. В качестве примера такого сотрудничества Салливан привел недавнее продление договора СНВ-3.
В начале января, еще до назначения на пост советника по нацбезопасности, в интервью CNN Салливан заявлял, что администрация Байдена намерена быстро продлить договор СНВ-3, но при этом заставит Россию «заплатить» за крупнейший взлом сетей американских правительственных ведомств.
Он отмечал, что, несмотря на отсутствие официального обвинения в адрес Москвы, Вашингтон считает, что за кибератакой, скорее всего, стоит Россия. «Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите», — пообещал Салливан.
Авторы
Михаил Котляр, Полина Химшиашвили