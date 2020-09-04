Отравление Навального , 04 сен, 17:20
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Близкий к Минску Telegram-канал анонсировал трансляцию записи о Навальном
Берлинская университетская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный
Запись телефонного разговора между правительствами Польши и Германии, перехваченного белорусской разведкой, покажут в программе вечерних новостей на государственном телевидении Белоруссии. Об этом сообщил близкий к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
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