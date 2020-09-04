Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
После встречи правительство ФРГ выпустило заявление о том, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичка».
Эту бутылку сохранили родственники оппозиционера после того, как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине, пишет Der Spiegel. Предположительно Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, отмечает издание.
Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.