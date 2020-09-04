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Отравление Навального ,  
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Бутылку сохранили родственники оппозиционера и позже передали экспертам в Берлине, сообщает издание. Предположительно, Навальный отпил из нее уже после того, как был отравлен
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.

После встречи правительство ФРГ выпустило заявление о том, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичка».

Эту бутылку сохранили родственники оппозиционера после того, как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине, пишет Der Spiegel. Предположительно Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, отмечает издание.

Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.

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Политика
Алексей Навальный

В своем заявлении, сделанном 2 сентября, правительство ФРГ сообщило, что исследованием биоматериалов Навального занималась специальная лаборатория Бундесвера. «Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — говорилось в заявлении.

Члены правительства назвали отравление атакой на Навального и потребовали у России объяснить произошедшее.

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Позже канцлер Германии Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать».

3 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в заявлениях о причинах отравления Навального не содержится обвинений в адрес России. Он также подчеркивал, что для таких обвинений нет никакого повода.

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Помимо этого, Песков отмечал, что немецкая сторона пока не передавала российской данные о результатах анализов Навального, подтверждающих выводы об отравлении. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с оппозиционером.

Представитель российского президента также напоминал, что омские врачи, которые лечили Навального первые два дня, не нашли отравляющих веществ в его организме.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Алексей Навальный
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