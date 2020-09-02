Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать

Ангела Меркель (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы отреагировать на отравление Алексея Навального. Трансляцию ее выступления вел сайт германского правительства.

Она отметила, что Навальный стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок». Результаты экспертизы не оставляют в этом никаких сомнений, сказала канцлер.

«Таким образом очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я осуждаю это от имени всего федерального правительства», — заявила Меркель.

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