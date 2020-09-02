Политика , 02 сен, 18:36
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Меркель назвала отравление Навального попыткой заставить его замолчать
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы отреагировать на отравление Алексея Навального. Трансляцию ее выступления вел сайт германского правительства.
Она отметила, что Навальный стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок». Результаты экспертизы не оставляют в этом никаких сомнений, сказала канцлер.
«Таким образом очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я осуждаю это от имени всего федерального правительства», — заявила Меркель.
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