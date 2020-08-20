Меркель заявила о готовности Германии предоставить Навальному лечение

Канцлер Германии подтвердила, что Берлин готов принять оппозиционера Алексея Навального для оказания медицинской помощи. По данным немецких СМИ, политика могут доставить в госпиталь «Шарите» спецрейсом

Ангела Меркель (Фото: Martin Meissner / AP)

Германия готова обеспечить лечение российского политика и оппозиционера Алексея Навального в одной из своих больниц. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Spiegel.

«Германия готова предоставить Навальному всю медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах», — сказала она.

Ранее соратники Навального не исключали возможности отправки его за границу для лечения. Кремль выразил готовность оказать помощь в этом, после чего соратники Навального на это предложение ответили согласием. «Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — сказала врач Навального Анастасия Васильева.

Издание Bild со ссылкой на источники писало, что Навального могут доставить на лечение в Германию. По данным издания, этим вопросом занимается глава правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в Германию госпитализированного Петра Верзилова из группы «Pussy Riot».