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Меркель заявила о готовности Германии предоставить Навальному лечение

Канцлер Германии подтвердила, что Берлин готов принять оппозиционера Алексея Навального для оказания медицинской помощи. По данным немецких СМИ, политика могут доставить в госпиталь «Шарите» спецрейсом
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Martin Meissner / AP)

Германия готова обеспечить лечение российского политика и оппозиционера Алексея Навального в одной из своих больниц. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Spiegel.

«Германия готова предоставить Навальному всю медицинскую помощь, в том числе в немецких больницах», — сказала она.

Ранее соратники Навального не исключали возможности отправки его за границу для лечения. Кремль выразил готовность оказать помощь в этом, после чего соратники Навального на это предложение ответили согласием. «Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — сказала врач Навального Анастасия Васильева.

Врач сообщил об отсутствии у Навального признаков инсульта и COVID-19
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Омская БСМП №1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный

Издание Bild со ссылкой на источники писало, что Навального могут доставить на лечение в Германию. По данным издания, этим вопросом занимается глава правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в Германию госпитализированного Петра Верзилова из группы «Pussy Riot».

Spiegel со ссылкой на Бизилджа пишет, что Навального могут доставить в клинику «Шарите» в Берлине — это крупнейший госпиталь в Европе. По данным издания, в клинике уже подтвердили готовность принять пациента. В Берлин из Омска его должны доставить специально зафрахтованным самолетом.

В 2018 году Бизилдж участвовал в оказании помощи Петру Верзилову. 11 сентября Верзилов попал в реанимацию — ему стало плохо после заседания по делу о неповиновении полиции на акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В сознание он пришел 14 сентября, через два дня его перевезли на лечение в Германию. Джейк Бизилдж тогда оплатил рейс из Москвы в Берлин, которым вывезли Верзилова. Выявить отравляющее вещество немецким врачам не удалось.

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Бизилдж, как пишет Bild, и в этот раз согласился оказать помощь с организацией рейса. Его об этом попросил Верзилов. «По просьбе Петра Верзилова, мы организовали самолет со всем медицинским оборудованием, которым Навального можно доставить в Германию... Мы поддерживаем контакт с властями и надеемся, что разрешение на транспортировку пациента в коме будет получено в ближайшее время. Если завтра утром Навального можно будет транспортировать, то самолет сразу же утром вылетит в Берлин, и его жена также будет на борту», — рассказал активист.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, и после вынужденной посадки самолета в аэропорту Омска его госпитализировали в местную больницу. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что тот находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Она утверждала, что Навального могли отравить, подмешав ему ядовитое вещество в чай.

Источник РБК в центральном аппарате МВД сообщил, что полиция начала проверку обстоятельств отравления Навального. В больницу приходили следователи.

По предварительному диагнозу, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах, у Навального выявили острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). В минздраве Омской области сообщили РБК, что отравление пока рассматривается только как одна из версий.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, отравление
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