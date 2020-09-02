Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», утверждает правительство ФРГ. О данных исследования будут проинформированы власти ЕС и НАТО

Клиника «Шарите» (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

В организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что сложившуюся ситуацию уже обсудили члены немецкого правительства, включая канцлера Ангелу Меркель. «То, что Алексей Навальный в России стал жертвой отравления веществом нервно-паралитического действия, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство объяснить произошедшее», — заявили в правительстве ФРГ.

О результатах исследований будут проинформированы партнеры Германии по НАТО и ЕС, также будет передано уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2019 году одобрила включение «Новичка» в список запрещенных веществ.

Кремлю пока не поступала информация о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичка», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».