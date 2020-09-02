Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
Мишустин назвал приоритетом социальные обязательства в новом бюджете Экономика, 17:34 Как устроено гендерное потребление и какое будущее его ждет Социальная экономика, 17:30  Как бесплатно получить криптовалюту: 5 реальных способов Крипто, 17:29 Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори Общество, 17:25 Индекс РТС упал на 2,7% после заявления ФРГ об отравлении Навального Инвестиции, 17:17 Появилось первое фото Миранчука в форме «Аталанты» Спорт, 17:16 Американцы разработали шестиколесный пикап за полмиллиона долларов Авто, 17:13 Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году Экономика, 17:12 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 17:03 Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального Политика, 17:01 Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет вести занятия очно Общество, 16:58 ФРГ уведомит посла России о найденных в организме Навального следах яда Общество, 16:56 «Солярис», «Армагеддон», «Контакт» и еще 7 фильмов про космос Стиль, 16:54 Доллар превысил ₽75 после заявления властей ФРГ об отравлении Навального Инвестиции, 16:53
Отравление Навального ,  
0 

Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального

Военные специалисты в Германии установили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», утверждает правительство ФРГ. О данных исследования будут проинформированы власти ЕС и НАТО
Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

В организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что сложившуюся ситуацию уже обсудили члены немецкого правительства, включая канцлера Ангелу Меркель. «То, что Алексей Навальный в России стал жертвой отравления веществом нервно-паралитического действия, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство объяснить произошедшее», — заявили в правительстве ФРГ.

О результатах исследований будут проинформированы партнеры Германии по НАТО и ЕС, также будет передано уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2019 году одобрила включение «Новичка» в список запрещенных веществ.

Кремлю пока не поступала информация о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичка», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального
Общество
<p>Клиника &laquo;Шарите&raquo;</p>

В конце августа журнал Spiegel писал, что лечащие Алексея Навального врачи из клинике «Шарите» обратились к токсикологической лаборатории бундесвера и британской лаборатории Porton Down, которая установила вещество, отравившее Юлию и Сергея Скрипалей в 2018 году. До этого The Insider, Der Spiegel и Bellingcat писали, что немецкие врачи также консультировались с болгарскими специалистами, занимавшимися отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году — тогда преступники, предположительно, также использовали боевое отравляющее вещество «Новичок».

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

«Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам (БОВ) нервно-паралитического действия. Разработка подобных токсинов проводилась в СССР в 1973–1976 годах. В 2008 году формулу «Новичка» раскрыл химик Вил Мирзаянов, который имел доступ к разработкам химоружия в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В 1990-х он переехал в США.

Агент «Новичок»: что известно об отравившем Скрипалей веществе
Политика
Фото: Matt Dunham / AP

Video

В клинике на тот момент сообщения прессы назвали «спекуляциями» и отказались их комментировать.

Вскоре после поступления Навального на лечение в Берлин специалисты «Шарите» сообщали, что выявили признаки отравления оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относятся фосфороорганические соединения, среди которых есть природные яды и боевые отравляющие вещества, в том числе зарин, зоман и «Новичок».

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Боевое отравляющее вещество «Новичок» стало широко известно в 2018 году, после того, как в Великобритании был отравлен экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждала, что они были отравлены именно этим нервно-паралитическим агентом. Россия все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицала.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, новичок, отравление
Материалы по теме
Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование
Политика
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter