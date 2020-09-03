Лукашенко предупредил Мишустина о желании Запада «напакостить» России

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (слева) (Фото: government.ru)

Перед региональными выборами в России правительства западных стран захотят «подсунуть пакость» государству. Об этом на встрече с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Они знают, что в России выборы, надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — сказал глава республики.

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