В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

В Берлине опровергают слова Александра Лукашенко, заявившего, что белорусские спецслужбы перехватили некий разговор «Берлина и Варшавы» о фальсификации отравления Навального

Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon / Getty Images)

В правительстве Германии ответили на слова Александра Лукашенко, назвавшего заявление Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичка» фальсификацией. Представитель кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности.

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — заявил РБК официальный представитель немецкого правительства.

Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске 3 сентября сказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального основаны на фальсификации. «И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал он.